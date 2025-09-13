Laghetto del Torrione, iniziano gli interventi

Annunciati a più riprese, iniziano i lavori di manutenzione straordinaria del suggestivo specchio d’acqua che è il laghetto del Torrione per il quale l’amministrazione ha disposto la chiusura temporanea al pubblico da lunedì fino al 3 dicembre (e comunque fino al ripristino delle condizioni di sicurezza). Di questo intervento, gli amministratori hanno parlato più volte, specificando che si tratta di un primo stralcio dei lavori, reso possibile grazie a un finanziamento regionale di 200mila euro, che prevede la realizzazione del percorso ciclopedonale tutto intorno al laghetto, di un impianto di illuminazione (attualmente inesistente), la posa in opera di balaustre finalizzate a ridurre le situazioni di pericolo, oltre alla rimozione della vegetazione invasiva con contestuale ripiantumazione di nuovi elementi vegetali e naturali. Un restyling atteso da tempo di un luogo che comunque è sempre stato piuttosto frequentato da chi cerca il contatto con la natura o anche per chi ama praticare la pesca. I lavori, dunque, inizieranno lunedì e l’obiettivo è di terminare questa prima fase dell’intervento entro novembre. Ma, l’anno prossimo, sono previsti altri lavori, per circa 100mila euro per realizzare pontili, dei servizi igienici e ciò che eventualmente non si riuscirà a realizzare col primo intervento. L’obiettivo è completare i lavori entro l’estate del 2026 dopodiché si tratterà di pensare a un bando per affidare la gestione dell’intera area del laghetto.

Marisa Colibazzi