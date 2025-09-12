L’Agrinido dopo l’incendio torna più attivo che mai

I bambini dell’agrinido L’arca di Noè sono immersi nella natura, si prendono cura degli animali, conoscono l’origine delle verdure e i polli sono in cortile, non al supermercato. È un angolo di paradiso che torna a splendere, dopo il grande dolore del 2023 quando un incendio devastò parte della struttura. Allerina Di Feliciantonio, una delle anime della struttura, non si è mai persa d’animo, appena possibile le attività sono riprese nella parte rimasta in piedi, domani, a partire dalle 11, si inaugura la nuova vita dell’agrinido che torna in pieno alla collettività.

Tornano anche le giornate Montessori in fattoria, una tradizione che si rischiava di perdere, il metodo è quello che consente ai bambini e alle famiglie di crescere insieme, facendo attività educative, creative. "In realtà abbiamo vissuto in pieno l’anno educativo e anche il percorso estivo – racconta Allerina – costruito con le famiglie le tende, abbiamo scoperto cosa fanno gli animali quando si fa buio e poi abbiamo dormito ciascuno nella propria tenda e tutti insieme aspettando i primi raggi di sole. I nostri vicini Anselmina e Giuliano hanno guidato i bambini nella realizzazione della passata di pomodoro e poi abbiamo fatto il pesto, alla scoperta del profumo di basilico".

La vita va così all’agrinido e sarà una storia da raccontare domani e domenica, con il taglio del nastro alle 10, per andare avanti con le attività fino alle 20. Due giornate speciali per scoprire il Montessori a Casa, attraverso laboratori di vita pratica per grandi e piccoli, con idee pratiche e concrete replicabili nel quotidiano. Il tema di quest’anno è l’educazione alla pace che si scopre già dentro le pareti di casa. A guidare la riflessione sarà Ilaria Cichetti, pedagogista Montessori. Ci sarà spazio per i natural toys, per la musica dal vivo, l’angolo del pony e degli asinelli, gli spazi per Emergency, Clawn care e Pachamama. Una giornata senza barriere, grazie alla collaborazione con l’associazione Dodicimesi, perché l’infanzia vissuta in campagna profuma di cose buone e aiuta a rispettare ogni anima.

Angelica Malvatani