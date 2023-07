L’agrinido dopo l’incendio "Una struttura temporanea per proseguire le attività"

Un paradiso vero, uno spazio dove respirare natura, dove conoscere il ritmo della terra, la cura degli animali, il rispetto per la vita. Questo è e deve tornare ad essere in pieno l’agrinido Arca di Noè, oggi si sta alla conta dei danni dopo il devastante incendio di qualche notte fa e nonostante la sofferenza e il dispiacere c’è voglia di guardare avanti. Lo chiedono le famiglie degli oltre 60 bambini tra 1 e sei anni che frequentavano la struttura in questi giorni estivi, a vivere la vita di campagna, a mangiare sano e divertirsi. Con i titolari dell’agrinido, la famiglia Bagalini, si impegna al massimo anche Coldiretti Marche che ieri ha portato in struttura l’assessore regionale all’agricoltura, proprio per chiedere un intervento immediato a sostegno di una delle realtà agricole più innovative delle Marche. "L’Arca di Noè, spiega la Coldiretti, era uno dei quattro agrinido delle Marche, situato all’interno dell’Azienda Agricola Bagalini e immerso nella natura, dove si potevano costruire attività attingendo dalla natura stessa, si mangiavano prodotti locali, anche coltivati dagli stessi bambini, ma soprattutto si viveva vicino agli animali, imparando a conoscerli e a rispettarli. Qui i bambini vivevano l’esperienza diretta con la natura potendo esercitarla con coltivazioni di piante, toccando gli animali ed osservandoli in tutto il ciclo della vita, un posto magico dove crescere".

Un luogo che produce agricoltura sociale, la famiglia Bagalini, nell’ultimo anno è stata capofila in un partenariato europeo per l’Innovazione (Pei), promosso da Coldiretti Marche e sostenuto dal piano di sviluppo rurale di Regione Marche, per un progetto che avrebbe consentito loro di occuparsi non soltanto dei più piccoli ma di lavorare anche al potenziamento e mantenimento della capacità intrinseca in soggetti con deterioramento cognitivo, ad esempio le demenze senili lievi. Dunque, un progetto del tutto innovativo, un modello virtuoso secondo Maria Letizia Gardoni, presidente di Coldiretti Marche, un’esperienza imprenditoriale precorritrice sul fronte dell’agricoltura sociale e del welfare rurale. Un riconoscimento del lavoro svolto è arrivato anche da Ismea che l’ha selezionata come esempio virtuoso di agricoltura sociale in Italia. Purtroppo, in poche ore, una struttura di 160 mq è diventata cenere. Quanto accaduto, conclude la Gardoni, non può e non deve impedire il prosieguo di una progettualità così avanguardistica. È per questo motivo che abbiamo immediatamente coinvolto l’Assessore all’Agricoltura Antonini al quale abbiamo chiesto un impegno concreto da parte di Regione Marche per una ricostruzione tempestiva, accelerando il percorso burocratico e permettendo l’utilizzo di una soluzione temporanea, anche eventualmente con il ricorso ad una struttura mobile".

Alla famiglia Bagalini arriva anche la vicinanza e il sostegno della Coldiretti interprovinciale di Ascoli e Fermo che, per voce del suo presidente Stefano Mazzoni, fa sapere: "Abbiamo sentito in queste ore al telefono Roberto Bagalini davvero addolorato per questa situazione, gli abbiamo garantito il sostegno di tutta la nostra federazione, anche laddove dovesse aver bisogno di aiuto per le sue bovine marchigiane. Ora è il momento che le istituzioni, ad ogni livello, facciano quadrato attorno a questa realtà imprenditoriale affinché possa ripartire velocemente".

Angelica Malvatani