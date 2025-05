L’AI per la sicurezza: i riconoscimenti alle ditte

Intelligenza artificiale, macchinari innovativi, dialogo tra parte datoriale e lavoratori, formazione: sono 21 i riconoscimenti ad aziende e lavoratori consegnati all’Auditorium Giusti di Sant’Elpidio a Mare nel corso dell’evento "Intelligenza artificiale e sicurezza sul lavoro – Formazione, prevenzione e profili di responsabilità", organizzato da Opram Marche ed Edilart Marche, con la partecipazione di Cedam, Ebam, Inail Marche e Regione Marche. Una riflessione concreta sulla cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro in occasione della Giornata Mondiale della Sicurezza sul Lavoro.

A introdurre i lavori, gli interventi di Elisabetta Grilli e Filomena Palumbo, presidente e vicepresidente di Edilart, e delle coordinatrici Opram Martina Focanti e Loredana Longhin, che hanno sottolineato la necessità di un approccio sistemico alla sicurezza, specie nei settori dell’artigianato e delle costruzioni, i più esposti ai rischi. Ampio spazio è stato dedicato agli interventi tecnici: Piero Iacono, direttore di Inail Marche, ha ricordato il recente protocollo congiunto "Marche Sicure", mentre Andrea Putzu, presidente della II Commissione regionale, ha illustrato le strategie politiche per abbattere il numero di incidenti, anche attraverso l’uso delle nuove tecnologie.

E proprio di intelligenza artificiale per aumentare i livelli di sicurezza in ambito lavorativo ha parlato Marco Rotili, esperto di soluzioni digitali e fondatore di Amsweb, che ha mostrato l’applicazione dell’AI nella formazione dei lavoratori tramite visori digitali. A chiudere l’evento, le premiazioni delle aziende virtuose nei comparti artigianato ed edilizia, selezionate da Ebam, Opram, Cedam ed Edilart. A consegnare i riconoscimenti sono stati Riccardo Battisti e Massimo Giacchetti per Ebam, Giacomo Cicconi Massi e Adolfo Giampaolo per Cedam.

Per il fermano, i riconoscimenti sono andati all’azienda Adolfo Terribili di Rapagnano, La Makkia di Romina Rossi di Servigliano, Top metal accessori di Falerone. E ancora, per la fedeltà e l’appartenenza a Cedam e Edilart Marche premi a Pietro Evandri di Monte VidonCombatte, a Adriano Belletti di Petritoli, a Roberto Vommaro di Porto Sant’Elpidio.