L’Aism in visita al Mutuo soccorso

Il direttivo della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Fermo ha ricevuto nella sede sociale una delegazione della Associazione Italiana Sclerosi Multipla (Aism) di Fermo, composta dalla responsabile Catia Smerilli e da Franca Vallesi e Valentina Conti. Nell’incontro si è ribadito l’impegno della Società Operaia in favore delle associazioni del volontariato fermano, soprattutto di quelle che sostengono la ricerca medico-scientifica e che offrono aiuto in situazioni di particolare disagio. Espressione, questa, dello spirito mutualistico e solidale di cui la società è incarnazione fin dalla fondazione avvenuta 160 anni fa. A dimostrazione tangibile di ciò, il presidente Fabrizio Concetti ha consegnato a Catia Smerilli un significativo contributo in denaro, ricavato della Tombola di Beneficenza dello scorso anno.