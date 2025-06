L’allarme antifurto del teatro comunale continua a suonare tra le proteste

La sirena dell’allarme antifurto del teatro comunale scuote il paese anche nel cuore della notte, e a parere dei cittadini, non si trova una soluzione al disagio che arreca. E’ quanto succede a Monterubbiano, dove alcuni residenti del centro storico, lamentano il continuo attivarsi dell’allarme antifurto del teatro comunale anche durante la notte, procurando disturbo ed inquietudine. Ovvio che l’attivazione dell’antifurto la cui sirena prosegue per mezz’ora ininterrottamente fino all’esaurimento del timer, provoca inevitabilmente disagio a chi viene svegliato durante la notte, perché viene interrotto nel suo riposo quando al mattino si deve alzare per andare a lavorare. Per quanto l’antifurto sia necessario a garantire l’incolumità di edifici pubblici e privati, ciò che lascia perplessi i cittadini, è il fatto che all’attivazione dell’allarme, non seguono sopraluoghi del personale responsabile ai controlli sulla sicurezza. Cosa che fa presupporre si tratti di anomalia del sistema di protezione. Allo stesso tempo però, se di guasto si tratta, non viene riparato. "Eppure gli uffici comunali sono da tempo a conoscenza della situazione". Così dicono i cittadini, tra i quali c’è chi ha chiesto più volte spiegazioni e soprattutto di intervenire. E come sempre, tra i cittadini c’è chi reagisce diversamente al caso. C’è chi è curioso di sapere perché all’attivazione della sirena non seguono i controlli di accertamento, chi pretende che si faccia in modo che se di guasto si tratta, venga riparato e chi invece ritiene, che l’attivazione dell’allarme non sia un grosso problema perché riesce a dormire ugualmente.

Paola Pieragostini