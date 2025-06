L’allarme del sindacato. Il Siulp: "Più organici o per questa estate non ce la facciamo"

C’è profonda preoccupazione per la situazione di sofferenza cronica che coinvolge gli uffici della questura, specialmente in vista della stagione estiva, periodo dell’anno in cui la popolazione del Fermano aumenta vertiginosamente. Una realtà piccola ma strategica, sempre in prima linea nella tutela della sicurezza dei cittadini, si trova oggi a fronteggiare una carenza strutturale di risorse umane e logistiche che rischia seriamente di compromettere l’efficienza dei servizi essenziali. A lanciare l’appello è Giovanni De Rosa, il segretario provinciale del Siulp, sindacato autonomo dei lavoratori di polizia: "La questura di Fermo, seppur di dimensioni ridotte rispetto a quelle metropolitane, svolge attività complesse con un livello di responsabilità pari a quello delle realtà più grandi. Tuttavia, da tempo si assiste a una progressiva riduzione dell’organico, aggravata da mancati reintegri e trasferimenti non compensati, che mettono in seria difficoltà il regolare funzionamento degli uffici. Gli uffici investigativi e di controllo del territorio, pur operando con organici ridotti, sono chiamati a gestire un numero crescente di indagini, segnalazioni e attività di prevenzione. Ma con risorse limitate è sempre più difficile garantire la necessaria continuità operativa". Anche gli uffici amministrativi vivono una situazione critica: i carichi di lavoro sono divenuti insostenibili e gli operatori sono costretti a sacrificarsi quotidianamente per far fronte alla carenza di personale, con ricadute negative sul benessere lavorativo e sulla qualità del servizio. "A differenza di altre questure costiere del territorio nazionale – spiega De Rosa - la provincia di Fermo non dispone di alcun commissariato sulla costa, una presenza che sarebbe fondamentale soprattutto nel periodo estivo, quando la popolazione cresce esponenzialmente a causa dell’afflusso turistico. La mancata istituzione di un commissariato o di un presidio fisso nella zona litoranea, unita alla totale esclusione della questura dai potenziamenti estivi, fondamentali per garantire un adeguato controllo del territorio, rappresenta una scelta incomprensibile e inaccettabile. La stagione estiva comporta infatti un sensibile aumento degli interventi, delle richieste di soccorso e delle attività di vigilanza, che continuano a gravare sul medesimo, già limitato, numero di operatori. Nonostante la Questura di Fermo non abbia beneficiato dei rinforzi previsti per il periodo estivo, continua paradossalmente a inviare personale in supporto ad altre sedi, aggravando ulteriormente una situazione già critica. Apprendiamo inoltre, con rammarico, che i cinque rinforzi previsti per la questura di Fermo arriveranno soltanto a settembre, ovvero a stagione conclusa, privando il territorio del supporto necessario proprio nel momento di maggiore necessità. Riconosciamo la costante attenzione del prefetto verso le criticità del territorio e confidiamo nella sua sensibilità anche in questa fase complessa. Allo stesso tempo, rivolgiamo un appello alla politica locale affinché faccia sentire con forza la propria voce nelle sedi opportune. La sicurezza dei cittadini fermani non può essere trascurata né subordinata ad altre logiche". Fabio Castori