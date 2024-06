L’amazzone Diletta Galeota campionessa regionale

L’amazzone elpidiense, Diletta Galeota si è laureata campionessa regionale nella categoria regina ‘Senior Assoluti’ ai campionati regionali di equitazione che si sono tenuti a Cattolica, al Circolo Ippico Horses Riviera. La giovane Galeota, che è già entrata nella top 20 ai campionati italiani Amazzoni Assoluti, conferma le sue ottime performance e raccoglie, ancora una volta, i frutti di un impegno e di una passione infiniti per i cavalli e per le competizioni. Il binomio Diletta e la sua cavalla Canges W si è presentato in testa alla difficilissima ultima manche, con tutti i percorsi terminati senza errori.