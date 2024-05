L’amico di Silvano e Giampiero: "Questi sono delinquenti"

A distanza di pochi giorni dalla morte di Giampiero Larivera a causa dei gravi traumi riportati nell’investimento dell’auto condotta dal suo amico Silvano Asoni, la comunità di Pedaso fa i conti con una realtà difficile da accettare, mentre il sindaco Vincenzo Berdini annuncia la proclamazione del lutto cittadino nel giorno dei funerali. Larivera e Asoni, cinquantenni, amici, figli di un tempo che ha chiesto alla loro generazione tanti sacrifici, si erano ritrovati alla cena di ‘rimpatriata’ tra coetanei, per celebrare la vita e il tempo. Era venerdì sera, e alcuni dei partecipanti tra cui Larivera e Asoni, hanno proseguito con il dopocena in un bar della città da cui sono scaturiti i fatti che hanno portato al tragico epilogo: la morte di Larivera avvenuta sotto gli occhi di Asoni e di un loro amico. "Non doveva finire così – dice uno degli amici che ha partecipato alla cena e al dopo cena – è stata una serata bellissima. Alcuni di noi si incontrano quotidianamente, altri in modo più raro. Ci siamo raccontati, abbiamo riso, scattato foto e ricordato i tempi del passato. Dopo cena siamo andati nel locale poco distante, pieno di gente. Intorno alla mezzanotte ho salutato tutti. Dopo poche ore ho saputo la notizia della morte di Giampiero e del coinvolgimento di Silvano. Da qui, la mia disperazione e quella di tanti". Parlando con i membri della comunità che vede le famiglie Larivera e Asoni, unite e spezzate dall’accadimento, oltre alla disperazione si respira rabbia "per quello che è successo – dicono – e per come è successo". "Quando sono andato via – dice l’amico – al bar non c’erano avvisaglie del diverbio scaturito con i giovani. Tutto è successo dopo. Ma sono certo che se il gruppo di giovani non avesse inseguito l’auto condotta da Asoni, Giampiero non sarebbe morto e non staremmo a parlare di questo caso. Silvano e Giampiero sono stati sfortunati. Oramai si sente troppo parlare della violenza e dell’arroganza di certi gruppi di giovani che aggrediscono con violenza e può toccare a tutti esserne vittima. Ecco perché questo fatto non doveva succedere". E’ Lecita la rabbia di un uomo che vede due amici coinvolti nella stessa tragedia. "Sono amico di Silvano quanto di Giampiero – dice – insieme ne abbiamo fatte ‘di tutti i colori’ da ragazzi, ma mai si è usata violenza, prepotenza e arroganza. E si dovrebbe ammettere che quelli coinvolti in questo caso, non sono ‘ragazzini’ ma delinquenti, perché Silvano e gli altri se ne erano andati da quel bar per evitare problemi, prima di essere raggiunti dal gruppo aggressivo. Mi auguro – conclude – che si rifletta su questo, per il bene della giustizia sociale e per onore di chi non c’è più".

Paola Pieragostini