L’amministrazione al lavoro per recuperare la Festa del Doge

Festa del Doge, l’Amministrazione sembra decisa a recuperare la manifestazione che una ventina di anni or sono ebbe uno straordinario successo. Il rilancio dell’evento ha avuto una spinta durante Tipicità, quando è venuta a Fermo l’assessore alla cultura di Venezia la quale si è mostrata molto interessata alla festa ed ha manifestato la disponibilità a collaborare per il suo recupero e si è subito formato un gruppo promotore. Correva l’anno 1253 quando il veneziano Ranieri Zeno, podestà di Fermo, fu nominato Doge di Venezia. Alcuni gentiluomini vennero con quattro imbarcazioni a recargli il grande annuncio e condurlo a Venezia. Tale vicenda viene ricostruita nelle città di Fermo e Porto San Giorgio. La città di Venezia intervenne con quattro imbarcazioni della sua Regata Storica ed un gruppo di figuranti. Cavalcata dell’Assunta, Contesa del Secchio, Castel Clementino e Armata Pentecoste, ovvero le quattro grandi rievocazioni storiche del Fermano, gemellate per l’occasione tra di loro e con la famosa Regata storica veneziana, fecero rivivere gli eventi del 1253, in un’atmosfera di grande effetto. Recuperare la memoria storica, riallacciare qualificati rapporti, promuovere il territorio sono i motivi alla base della manifestazione.