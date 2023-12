L’amministrazione illustra come sarà la scuola ‘Bacci’

Per gli elpidiensi è arrivato il momento di conoscere in maniera dettagliata come sarà la nuova scuola ‘Bacci’, quella che dovrà sorgere nello stesso sedime in cui ci trova l’attuale complesso scolastico e i cui costi sono interamente coperti dal finanziamento di oltre 12milioni del Pnrr. L’amministrazione comunale ha convocato per questa sera, al teatro ‘Cicconi’ alle ore 21,30, un’assemblea pubblica cui è invitata tutta la cittadinanza, per illustrare il nuovo edificio scolastico. Oltre al sindaco Alessio Pignotti, all’incontro interverranno l’ingegner Raffaele Trobbiani (Lavori Pubblici) e l’architetto Gianni Cinquegrana progettista dell’opera. Di questa opera pubblica imponente per importanza, per costi ingenti oltre che per volume dei lavori da fare in tempistiche stringenti, si sta parlando da parecchio tempo e, stando a quanto si evince dai social, sono molti gli interrogativi dei cittadini intorno al progetto e a tutto ciò che comporta. Stasera, avranno l’occasione per avere risposte e soddisfare ogni curiosità.