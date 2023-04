"L’amministrazione non pensa al decoro della piazza"

Non c’è solo l’impegno dei commercianti per garantire il decoro della piazza, lo sottolinea Maurizio Alberti che ricorda come il regolamento sia stato approvato nel 2017, rinviato più volte per venire incontro alle esigenze dei commercianti. "Fin qui tutto bene – spiega –, ma perché nel frattempo l’attuale amministrazione non ha provveduto all’applicazione del regolamento per quanto di sua competenza nella piazza del Popolo? Mi riferisco, in particolare, all’impianto elettrico e fonico, al rifacimento del quadrante dell’orologio, alla ridefinizione delle scritte nelle targhe con i nomi delle vie, alle luminarie affisse perennemente sulle arcate dei portici e sulle finestre del palazzo comunale, alla pulizia dei pavimenti dei loggiati ed infine al posizionamento di un cartello con la lettera "i" che universalmente significa "informazioni". Fino ad ora gli amministratori fermani, anche quelli dei decenni passati, non hanno dimostrato con i fatti la giusta sensibilità per la conservazione e valorizzazione della nostra piazza del Popolo, spero di essere smentito entro breve tempo".