L’amministrazione punta sulla terrazza panoramica e sull’impianto sportivo

Terrazza panoramica e impianto sportivo comunale, l’Amministrazione comunale in questi primi mesi del nuovo anno sta lavorando su vari fronti, ma sono questi due elementi al momento a richiamare l’attenzione dell’ufficio lavori pubblici.

Per quanto riguarda il terrazzo panoramico si tratta di un intervento del valore complessivo di circa 500.000 euro che prevedeva la riqualificazione del terrazzo posto dietro le mura del centro storico del paese, molto frequentato in estate e utilizzato per ospitare alcune manifestazioni. "Il cantiere era stato avviato in estate ma adesso è fermo da quasi tre mesi, ciò a causa di complicazioni con la ditta che aveva vinto l’appalto – spiega il sindaco Elio Vincenzi -. I lavori prevedevano il rifacimento del terrazzo sia per risolvere problemi di infiltrazioni che stavano danneggiando i locali sottostanti, ma anche per sistemare il selciato che a causa degli anni e degli agenti atmosferici presentava sconnessioni e piastrelle della pavimentazione che si stavano staccando. Stiamo lavorando affinché i lavori riprendano il prima possibile, bisognerà aspettare i tempi tecnici, ma cercheremo di completare l’intervento il prima possibile".

Sono invece già ultimati i lavori dell’impianto sportivo comunale, anche questo ubicato a ridosso del centro storico. "Come Comune abbiamo risistemato tutti gli spogliatori – continua Vincenzi – che sono di nostra pertinenza: rifatti i locali doccia e bagni, sistemati gli impianti di illuminazione e riscaldamento. Lavori fatti con economie del comune per circa 15.000 euro. Il terreno di gioco è di proprietà della curia, si sta lavorando in collaborazione anche per sistemare la recinzione e il manto, questo per consentire al settore giovanile della Union Calcio di poter utilizzare l’impianto per gli allenamenti e le partite dei ragazzi".