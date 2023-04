L’amministrazione ripensa alla gestione

"Nel lungo periodo che sta intercorrendo tra la fase di avvio e quella di conclusione del procedimento di partenariato, ancora oggi ‘sub judice’ relativamente agli impianti della pubblica illuminazione, si sono concretizzate circostanze socio-economiche e globali che impongono di procedere ad una rivalutazione dell’interesse pubblico sul piano di gestione e manutenzione degli impianti in questione". E’ quanto riportato nella relazione tecnica che la Giunta municipale, nell’ultima sua seduta ha approvato. Così l’Amministrazione ha inteso procedere tenendo conto dell’affidamento in concessione in materia di efficientammento energetico, gestione e manutenzione della pubblica illuminazione. Si è deciso di disporre che "il settore servizi tecnici del Comune provveda ad analizzare gli elementi del partenariato".