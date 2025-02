L’amministrazione vara il programma dei mercatini

Mercatini a gogò quest’anno, specie d’estate, in grande numero e per tutti i gusti, dislocati in varie aree della città. Restano tra le manifestazioni più gradite, creano colore e movimento uniti ai tradizionali mercati del giovedì, d’estate pure la domenica, costituiscono complessivamente l’evento di maggior richiamo, la più valida delle manifestazioni di accoglienza. Il loro programma per l’anno in corso è già stato sviluppato e deliberato il 7 febbraio scorso dalla giunta municipale. In tempi neanche tanto lontani veniva disapprovata l’amministrazione che li promuoveva perché in genere venivano criticati di tenere merce di scarsa qualità, per cui non davano affidamento come manifestazioni di accoglienza. Soldi sprecati si diceva. Inoltre gli ambulanti provenienti da fuori non erano visti molto di buon occhio dagli operatori di Porto San Giorgio, forse perché ne temevano la concorrenza. Nel corso degli anni però è migliorata la qualità della loro mercanzia ed il numero è cresciuto. Gli operatori locali non li hanno più contestati avendo acquisito che la loro presenza richiama gente di cui anche loro possono usufruire. La giunta municipale per l’estate prossima ha già deliberato il programma dei mercatini ritenendoli in grado di attirare visitatori e di produrre effetti positivi per la stessa economia della città.

L’organizzazione è affidata all’Ataf, l’associazione albergatori. Se ne svolgerà una trentina, per lo più durante la stagione estiva. Per ottenerne la gestione, oltre all’offerta economica di 250 euro per la concessione degli spazi espositivi, l’Ataf si impegna a sostituirsi anche economicamente all’amministrazione per: spese relative alla realizzazione del progetto "Psg Village" di animazione sulla spiaggia che costa 8.000 euro; il funzionamento e la gestione per un valore di 900 euro dell’App di Porto San Giorgio che il Comune potrà utilizzare indirettamente per presentare online tutti gli eventi in programma nella città; il servizio informativo per 5.000 euro. Il costo complessivo di 13.900 euro sarà sostenuto interamente dall’associazione albergatori. Queste le date di svolgimento dei mercatini: tutti i martedì dal primo luglio al 26 agosto sul viale Buozzi dalle ore 15 alle 24; tutti i mercoledì dal 2 luglio al 27 agosto orario 17-24 sul lungomare sud; nei secondi fine settimana da febbraio a dicembre, ad esclusione di luglio ed agosto, sul viale don Minzoni dalle ore 8 alle ore 20 del sabato e della domenica. Inoltre sono in programma 5 mercatini sul lungomare centro e 12 in via Oberdan.

Silvio Sebastiani