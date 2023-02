Lampade votive Caos bollettini con invii errati

Stanno arrivando in molte case degli elpidiensi i bollettini per il pagamento arretrato delle lampade votive (la cui scadenza era fissata al 31 ottobre) relativi allo scorso anno, ma si tratta di invii fatti per errore che, tuttavia, stanno creando non poca confusione e difficoltà soprattutto nelle persone anziane. Cosa è accaduto? "In molti, forse un centinaio di persone, stanno ricevendo queste comunicazioni, che arrivano con tanto di raccomandata – riferisce un cittadino che è venuto a capo dell’arcano – e, trattandosi di lampade votive e pensando di essere in torto, cercano di rimediare andando a pagare il dovuto in banca, o all’ufficio postale. E qui accade che, essendo la bolletta regolata dal sistema PagoPa, i pagamenti non vengono accettati in quanto, in realtà, sono già stati effettuati. Soprattutto gli anziani, a quel punto, trovandosi nella impossibilità di assolvere al presunto credito, vanno in confusione". A chi ha chiesto lumi in Comune, certo di aver pagato nei termini, è stato spiegato che, intorno alla metà del mese dello scorso ottobre (e dunque entro i termini), i pagamenti effettuati per le lampade votive, per un qualche motivo, non sono stati registrati e, perciò, le somme non risultano introitate. Di qui, l’invio dei bollettini ai presunti morosi che, vedendosi recapitare il bollettino, si premurano di provvedere al pagamento di un servizio che, nel cuore della gente, è sempre importante trattandosi di lampade votive per i propri cari. "Visto che c’è stato un disguido, che può anche capitare, non sarebbe stato più semplice da parte del Comune, informare i cittadini di questo invio fatto per errore? Non fosse altro per non far preoccupare gente di una certa età che sta girando per cercare di pagare qualcosa che ha già pagato e, giustamente, non ci riesce". Marisa Colibazzi