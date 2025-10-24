Lancia pietre e minaccia di gettarsi sotto al treno

Momenti di terrore nel tardo pomeriggio di ieri a Porto San Giorgio dove una donna, in preda ad un raptus, ha iniziato a lanciare pietre, minacciando di gettarsi sotto al treno. Alla fine il tempestivo intervento dei carabinieri e della polizia ha permesso, dopo una lunga trattativa, di neutralizzarla e affidarla alle cure dei sanitari del 118, che l’hanno condotta al pronto soccorso.

Erano da poco trascorse le 18,30 quando la donna ha fatto irruzione in stazione, si è avvicinata ai binari ed ha iniziato a gridare che si sarebbe gettata sotto al primo treno di passaggio. La gente presente, allarmata, ha subito allertato il 112 e sul posto sono intervenuti per primi i carabinieri di Porto San Giorgio. I militari dell’Arma hanno immediatamente diramato la notizia e gli uomini della Polfer hanno bloccato il traffico di tutti treni in transito.

Nel frattempo sul posto sono giunti anche i poliziotti della squadra volante della questura di Fermo, che hanno cercato, con diplomazia, di convincere la donna a desistere dal tentativo di gesto estremo. Lei, però, in un primo momento, ha respinto ogni tipo di trattativa ed ha iniziato a lanciare pietre a chiunque tentasse di avvicinarsi.

La donna è rimasta inchiodata sul marciapiede vicino ai binari per diversi minuti. Un lasso di tempo che è sembrato interminabile per le forze dell’ordine impegnate nel salvataggio e per tutti i presenti. Poco dopo sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118 che hanno contribuito a cercare di intraprendere un approccio costruttivo con l’aspirante suicida. La donna piano piano ha iniziato ad interagire con poliziotti, carabinieri e sanitari: sono così iniziati i primi colloqui e, alla fine, l’hanno convinta a desistere.

A quel punto i componenti delle forze dell’ordine, si sono avvicinati alla donna, l’hanno presa in consegna per poi affidarla agli operatori del 118 che, dopo le prime cure sul posto, l’hanno condotta al pronto soccorso di Fermo. Qui i medici l’hanno visitata e, dopo gli accertamenti di rito, ne hanno disposto il ricovero in ospedale.

Una volta tornata la normalità, intorno alle 20, è stato ripristinato il normale traffico dei treni con inevitabili ritardi accumulati dai convogli che si trovavano a viaggiare lungo la dorsale Adriatica.

Fabio Castori