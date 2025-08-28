Lanciotti: "La società Marina è fallita e ha lasciato un buco enorme"

"Prima di ogni altra cosa intendo chiarire un aspetto che secondo me non è stato sottolineato nella maniera giusta, vale a dire: il fallimento sancito dal Tribunale di Fermo della società Marina di Porto San Giorgio Srl". Questa dichiarazione costituisce l’anteprima della nostra intervista all’avvocato Giovanni Lanciotti amministratore unico della partecipata Sgds, a cui il comune ha affidato temporaneamente la gestione del porto turistico in sostituzione della società Marina che ha lasciato per decadenza della concessione demaniale marittima. L’avvocato Lanciotti precisa tempi e modi di svolgimento degli accadimenti ad evitare dubbi sulle responsabilità. Intanto la socia di Marina Srl, Paola Renzi, informa che la società fallita deve 4,940 milioni di euro ad una impresa privata per l’esecuzione di lavori e 1,600 milioni di euro all’agenzia delle entrate e un milione alle banche. Ma il passivo della società fallita secondo Lanciotti si aggira sugli 8 forse 9 milioni una cifra che fotografa il peso di una gestione che lascia dietro di sé un’eredità difficile, fatta di contenziosi e debiti. All’avvocato chiediamo cosa vi sia di vero sul fatto che avrebbero inoltrato domanda perché venga loro riassegnata la concessione: "Quando un soggetto fallisce perde ogni legittimazione. Da questo momento in poi a gestire la vicenda è un curatore fallimentare nominato dal Tribunale".

Da qui la puntualizzazione: non esiste alcuna richiesta di nuova concessione da parte dei vecchi soci della Marina, ma solo un ricorso al Tar per impugnare la delibera con cui il consiglio comunale ha assegnato alla Sgds la gestione delle aree portuali. L’avvocato sottolinea come, in tutto questo dibattito, sia passata sotto silenzio la questione centrale: la dichiarazione di fallimento. "Nessuno – denuncia – ha mai scritto a caratteri cubitali che questa società ha lasciato un buco enorme. Tutti puntano il dito contro la Sgds, che invece sta garantendo i servizi e tutelando i dipendenti". Parole che mirano a spostare l’attenzione su chi oggi si trova a raccogliere le macerie di una gestione passata. Nel dettaglio, la vicenda si intreccia con il procedimento di ammissione al passivo, che sarà definito solo a metà ottobre. Solo allora si saprà con certezza quali e quanti siano i debiti della società fallita. Il messaggio di Lanciotti è chiaro: "l’unico interlocutore legittimato resta il curatore fallimentare, e il Comune potrà presentare le proprie istanze di ammissione al passivo per recuperare i crediti vantati. Nel frattempo, la Sgds prosegue nel garantire la gestione e i servizi".

Silvio Sebastiani