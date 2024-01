Lanciotti: "Politiche sociali, le linee guida"

Famiglie e fragilità sotto la particolare attenzione dell’amministrazione civica. Ce ne parla l’assessore ai servizi sociali, Carlotta Lanciotti, la quale ne approfitta per fare il punto sull’attività svolta nell’anno appena concluso e per definire le linee guide per il 2024. Ampio lo spettro d’intervento dell’assessore "per problematiche quali istruzione, salute, assistenza anche economica, integrazione, disabilità. Informazione". Lanciotti lo affronta con grande impegno e coraggio, ma, nella consapevolezza di quanto difficile sia fare bene ogni cosa da soli, sceglie la strada della massima collaborazion con enti, associazioni, istituzioni, volontariato: "L’impegno – sono le sue parole - si è focalizzato sui nuclei familiari: varie sono state le misure adottate che hanno visto l’erogazione di contributi economici ordinari e straordinari. I ‘Pacchetti famiglia’ sono stati riformulati per venire incontro alle attività dei minori nelle associazioni culturali e sportive locali". Nel bando recentemente emanato si è tenuto conto dele fasce di reddito e della riformulazione dei criteri di accesso al bando stesso" Lanciotti ha stretto anche rappoti di collaborzione con l’ Erap, arrivando alle assegnazioni di alloggi e con l’Ambito sociale XIX per pensare a misure in grado di dare risposte ai bisogni emergenti. Inoltre ha incrementato la collaborazione dei ragazzi nei progetti d’integrazione Sai e sviluppato l’azione in rete, che ha dato risultati importanti con carabinieri, polizia, municipale, Croce Azzurra, Protezione civile.

Importante è stata anche l’istituzione dello sportello di prima ccoglienza. I servizi che sono apassati in gestione associata (assistenza domiciliare, educativa domiciliare e assistenza scolastica ai disabili) hanno portato ad un risparmio di circa 30 mila euro. Inoltre sono attivi tre centri doposcuola, la ludoteca, il nido, il Centro di aggregazione giovanile e sono state strette collaborazioni con associazioni che si occupano di salute e prevenzione ed offrono servizi gratuiti. Il ruolo fondamentale dei centri sociali presenti in città rileva una sempre più alta considerazione verso la terza età. Nel 2023 i servizi sociali hanno proposto lo sportello ‘Orienta Psg’ che mette a disposizione uno psicologo e un avvocato capaci di orientare i cittadini ai servizi dedicati. La chiosa dell’assessore Lanciotti: "Ritengo soddisfacente il lavoro svolto nell’anno appena trascorso: sono convinta che possa essere la base di partenza per una nuova programmazione legata ai servizi offerti dalle politiche sociali.

Silvio Sebastiani