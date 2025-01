Lanciotti: "Spettacoli di qualità. Ecco il cartellone dell’operetta"

Grande ritorno della ’Compagnia Lirica Incontri d’Opera’ al teatro comunale con la proposta di un cartellone di vera e propria eccellenza. A renderlo noto è l’assessore alla cultura e ai servizi sociali, Carlotta Lanciotti, in tal modo confermando la fortunata stagione lirica dello scorso anno da lei fortemente voluta e intitolata "Ti Racconto…l’Operetta". Anche quest’anno saranno tre le famose operette in programma: alle 17 di sabato 25 gennaio "Madama di Tebe" di Carlo Lombardo; alle 17 di sabato 29 marzo "Paganini" di Franz Lehar e alle 17 di sabato 26 aprile "La duchessa del Bal Tabarin" di Carlo Lombardo.

"Verrà raccontato con musica e parole il mondo dell’Operetta, al fine di rivelare la bellezza, l’innocente spensieratezza e la velata malinconia che caratterizzavano questo genere musicale tra la fine dell‘800 e i primi del ‘900" chiosa l’assessore Lanciotti. Gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito. Il regista Paolo Santarelli fornirà le chiavi di lettura delle operette in un percorso ricco di spunti narrativi, richiami storici e stimoli alla riflessione. Le operette verranno rappresentate in versione ridotta con accompagnamento di pianoforte ed eseguite dal vivo da artisti in abiti di scena "rigorosamente" di tradizione. Le scenografie sono state create dalle classi di scenografia del Liceo Artistico Preziotti-Licini.

Il primo spettacolo ad andare in scena il 25 gennaio, sarà Madama di Tebe di Carlo Lombardo. Grandi protagonisti dell’opera saranno Camilla Pomilio nel ruolo di Madama di Tebe, Patrizia Perozzi in quello di Clara, Tommaso Mangifesta sarà l’affascinante ladro parigino Babà, e Davide Bartolucci il trascinante cantante comico Blackson, maestro concertatore al pianoforte Davide Martelli. Narrazione, Regia e Costumi sono a cura di Paolo Santarelli.