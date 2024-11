Lanciotti spiega: "Ecco le spese per gli spettacoli"

Numero di spettacoli, la loro qualità artistica e quella degli attori interpreti , i proponenti, i costi. L’amministrazione comunale ha effettuato una ricognizione delle stagioni 2024-2025: quella di prosa con 7 rappresentazioni e quella teatrale con 14 date di vario genere per complessivi 21 appuntamenti. La Giunta municipale lo scorso 31 ottobre ha approvato la convenzione con l’Amat, il progetto di Proscenio Teatro, il calendario e l’autorizzazione alla spesa, precisando che il tutto si riferisce alla prima parte del programma. La spesa complessiva per la quale si è votata l’autorizzazione è pari a 78.052,60 euro. La stagione di prosa 2024-2025 si è avviata lo scorso 12 novembre con ’Porta aperta quasi spalancata’ di Dario Fo e Franca Rane, interpreti Chiara Francini e Alessandro Federico. Il secondo appuntamento sarà per il primo dicembre con ’Il nuovo spettacolo di Natale’ dei comici Ale & Franz. Senz’altro buoni e di sicuro di richiamo questi primi due appuntamenti di una stagione di eccellente valore artistico, che è stata realizzata in collaborazione con l’Amat e che in totale ne prevede 7. Sono comunque pochi gli appuntamenti rispetto alla forte richiesta di teatro che si registra da parte della popolazione sangiorgese ed anche dei residenti nel comprensorio, che frequentano il teatro locale.

Ecco allora che l’amministrazione comunale, nello specifico l’assessore alla cultura, Carlotta Lanciotti , ha pensato bene di ampliare la proposta accogliendo il progetto realizzato da Proscenio teatro che include l’esecuzione di due rassegne con specifica direzione artistica: quella di sei date del teatro per ragazzi, 28esima edizione, tutte di successo con il Direttore artistico Marco Renzi, e quella di ’sotto_passaggi’ con quattro spettacoli di teatro contemporaneo del Direttore artistico, Stefano Tosoni. A proposito di ’Sotto_Passaggi’ è gusto dare atto che stto, nella sua unicità, ha portato in scena negli ultimi anni opere di registi e autori emergenti, valorizzando il fermento di artisti contemporanei. Comprese le sette della prosa le date di rappresentazioni teatrali salgono in totale a 21. Come già detto, la spesa complessivamente ammonta a 78.052,60, così frazionata: Amat 35.500 euro; Proscenio teatro 36.065 euro. Da aggiungere 4.400 euro per lo spettacolo della compagnia della Marca in programma il 10 maggio 2025 e 880 euro per la rassegna ’Storie allo schiudersi di Primavera’ ideata ed attuata dal filosofo, Cesare Catà.

Silvio Sebastiani