L’angolo di Petrax

Non capita spesso di ricordare i 40 anni di un’impresa edile e, anche per questo, la festa che si è regalata l’impresa edile ‘Marino’ ha avuto un sapore speciale per soci, fornitori, amici e clienti. In occasione del quarantennale di ‘Marino’ (ha sede a Capodarco) sono stati gli ospiti a ricordare che, secondo dati UnionCamere, la vita media di simili imprese nelle Marche è di 12,5 anni; di 15 anni in Italia. Una attività lunga 40 anni rappresenta perciò qualcosa di speciale.

L’impresa è stata fondata il 31 luglio 1985, quando Marino Properzi (da lui il nome dell’impresa) che faceva il muratore dal 1955, che ha lavorato nel fermano per 30 anni, l’ha chiusa per raggiunti limiti di età. Raccolgono la sua eredità, due giovani muratori: Cesare Properzi (dipendente di Marino) e Giovanni De Carolis (purtroppo scomparso) che hanno creato l’azienda su basi solide e sani principi che sono ancora oggi i punti forti di ‘Marino’.

Strada facendo, si è aggiunto un altro socio, Sauro Lottatori che ha portato competenza, capacità e metodi di lavoro innovativi. Cresciuto con l’impresa, è diventato socio anche Emanuele De Carolis. Molto coinvolto nell’azienda, seppur da collaboratore esterno, è anche Ugo De Carolis. Il sindaco Paolo Calcinaro ha consegnato una targa a nome della città per ricordare l’importante ricorrenza alla quale hanno brindato tutti insieme.