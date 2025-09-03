L’angolo di Petrax

Le Pro Loco di Pedaso e di Arquata del Tronto sempre più legate dopo la sottoscrizione del patto di gemellaggio, risalente ai mesi scorsi. Per il secondo anno consecutivo, la Pro loco pedasina presieduta da Antonella Todisco, ha partecipato alla manifestazione ‘Mare monti’ di Arquata del Tronto, portando il prelibato piatto di cozze e spaghetti alla marinara. La Pro loco di Pedaso è stata accolta con il consueto calore dal presidente della stessa associazione locale Alfonso Lamberti, nonché dal sindaco Michele Franchi, sempre presente in ogni iniziativa di collaborazione.

"Ringrazio i membri e volontari della Pro loco di Pedaso – commenta Todisco – unitamente a Pro loco e Comune di Arquata del Tronto. Siamo fieri di aver stretto con loro il primo gemellaggio ufficiale tra due Pro loco in Italia, con il coinvolgimento di tanti giovani che hanno dimostrato di credere nell’aiuto reciproco tradotto in forza di ricominciare e nuove relazioni umane da costruire".

Il gemellaggio tra le due Pro loco, non si ferma alla ‘Mare monti’. "Il nostro intento – anticipa Todisco – è quello di promuovere congiuntamente le identità culinarie di Pedaso e Arquata del Tronto. Attualmente ci stiamo dedicando ai dettagli organizzativi della festa d’autunno e siamo certi che anche in questo caso, onoreremo il gemellaggio".

Paola Pieragostini