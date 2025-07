L’angolo di Petrax

Si è svolto al Firmum Village il dodicesimo torneo di calcio a 5 Acra Carifermo, un appuntamento ormai atteso con entusiasmo da colleghi e appassionati. Circa quaranta persone della Banca, suddivise in quattro squadre, si sono sfidate con energia e fair play in un girone unico. Dopo un’intensa fase a gironi, a conquistare l’accesso alla finale sono state le formazioni "Onda d’Urto" e "Bad Boys". Nell’atto conclusivo del torneo, "Onda d’Urto" ha dominato l’incontro, aggiudicandosi la vittoria con un netto 5-1. In porta, l’inarrestabile esterno Reyer ha guidato la sua squadra con sicurezza e determinazione. I componenti della formazione vincente sono Reyer (portiere), Roberto Angelici, Luca Ciarrocchi, Jacopo Mandolesi, Lorenzo Marcaccio, Emanuele Olivares, Besem Razgui, Davide Riccetti, Tonino Tidei. Durante il torneo sono emersi anche alcuni protagonisti individuali: Alessandro Catinari è stato capocannoniere con 22 reti, miglior giocatore del torneo Lorenzo Marcaccio e miglior gol quello di Alessio Francioni. La manifestazione si è conclusa con le premiazioni ufficiali durante la cena al Cobà Beach di Porto San Giorgio. Il presidente Acra Giampiero Censi e il direttore generale Carifermo Spa Ermanno Traini hanno premiato la squadra vincitrice celebrando sport, amicizia e spirito di squadra.