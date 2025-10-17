L’angolo di Petrax

Il sindaco Giuliana Porrà e la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Pagani, Annarita Bregliozzi, mostrano fiere l’ambito vessillo Bandiera Verde Eco-Schools, riconosciuto per il quinto anno consecutivo alla scuola primaria Ripani di Altidona. La prestigiosa certificazione internazionale si basa su un programma mondiale di educazione ambientale che, partendo dalla scuola, si estende a tutta la comunità. Eco-schools, rende infatti protagonisti del presente e del futuro, gli studenti, attraverso l’apprendimento teorico e pratico della consapevolezza insita in ogni scelta mirata a fare la differenza nella tutela dell’ambiente e del benessere. Il riconoscimento arriva pertanto a seguito della promozione attuata dalla dirigenza scolastica e dai docenti, orientata alla sostenibilità ambientale e alla gestione ecologica dello stesso istituto. Una didattica che si traduce nell’impegno ad educare e formare le nuove generazioni, verso l’adozione di pratiche (anche quotidiane) radicate nella conoscenza dei valori legati al rispetto dell’ambiente. "Siamo fieri della consegna della Bandiera Verde Eco-schools – dicono dal Comune e dall’istituto scolastico – in quanto riconoscimento che premia l’impegno di tutta la comunità scolastica per un futuro più sostenibile che parta dai bambini, simbolo del nostro futuro".

Paola Pieragostini