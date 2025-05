L’angolo di Petrax

‘Oltre i colli, il mare’ è il titolo dell’esposizione dell’artista Anna Budkova, allestita presso la casa Lupi Vallorani a Monte Rinaldo, inaugurata il fine settimana e visitabile fino al 10 giugno. La mostra rientra nell’ambito del progetto diffuso di arte contemporanea ‘Residenze’ ed è stata inaugurata alla presenza del sindaco di Monte Rinaldo Gianmario Borroni, di Montalto delle Marche Daniel Matricardi, del direttore della rete ‘Metro museo dei Borghi di Marca’ Tommaso Strinati, e dell’artista Anna Budkova. L’esposizione sarà visitabile tutti i sabati, dalle 17 alle 19 e rappresenta una preziosa opportunità per conoscere l’arte di Budkova (una dei tre artisti protagonisti del progetto ‘Residenze’ insieme a Ludovica Sitajolo e Carlos Atoche). ‘Oltre i colli, il mare’ rientra tra gli eventi della giornata nazionale dei Borghi Autentici d’Italia e raccoglie opere originali della Budkova realizzate in collage e tecnica mista in cui il protagonista è il paesaggio marchigiano. "Mostre come ‘Oltre i colli, il mare’ – commenta Borroni – dimostrano che le residenze artistiche sono progetti che hanno una vera ricaduta nel territorio, sia per l’arricchimento degli artisti che lavorano nei nostri borghi sia per le comunità locali che apprezzano e sostengono l’arte come strumento di coesione e valorizzazione della memoria del luogo".