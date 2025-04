L’angolo di Petrax

E’ la ‘nonna’ del Palio dell’Assunta di Fermo. La contrada San Martino tiene a cuore i drappi vinti per due anni consecutivi, l’ultimo dei quali 22 anni or sono. Il Priore Alessandro Montagnoli e i membri del direttivo, bambini all’epoca della vittoria, hanno voluto allestire un angolo bianconero nella cappellina del ‘Rosario’ della chiesa di San Domenico dove, nei giorni scorsi, sono state svelate due teche in legno pregiato realizzate per custodire il tesoro dei contradaioli: il palio vinto nel 2001 con Stefano Lobina in sella a Boldrius e nel 2002 con Angelo Cucinella su Relative Jours. "Ringrazio Michele Pompei per l’idea delle bacheche e l’artigiano Tiziano Caporossi, per averle realizzate- ha spiegato Montagnoli- per la loro presenza anche Fasto Del Rosso e Gianni Iacopini, gli ex Priori che conquistarono la vittoria in quei due anni speciali". Con i caratteristici particolari che ogni palio deve contenere ovvero la Vergine Maria Assunta in cielo, cattedrale, cavalli, segni distintivi e colori delle dieci contrade cittadine, i due drappi sono stati posizionati accanto all’importante pala d’altare della ‘Natività’ del Baciccio, pittore del Barocco italiano. "Io c’ero- le parole del sindaco Calcinaro- e da contradaiolo bianconero, posso dire che furono momenti inaspettati per una contrada la cui priorità non è mai stata la vittoria nella corsa bensì quella del ‘fare comunità".