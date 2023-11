L’Anm avrà una nuova sede: il taglio del nastro in corso Baccio

Dopo 20 anni, la locale Associazione nazionale carabinieri ha una nuova sede, in Corso Baccio, nell’ex sede del Comando di polizia locale, "grazie all’impegno profuso dal sindaco Alessio Pignotti che ringrazio" afferma il Maggiore Serafino Dell’Avvocato, presidente Anc elpidiense. "E’ stata stipulata una convenzione e la sezione sarà un punto di ascolto per i cittadini in sinergia con la locale stazione dei Carabinieri e la Polizia Locale", aggiunge Pignotti. Sabato l’inaugurazione alle 10.30, la Santa Messa in Collegiata alle 11.30, nella sala consiliare, la celebrazione dell’anniversario del 50esimo anno della Fondazione della sezione. Saranno presenti Filippo Beni, figlio del defunto Appuntato beni Medaglia d’Oro al valor militare alla Memoria (cui è intitolata la sezione), il generale di Brigata, Tito Baldi Honorati, il Colonnello Gino Domenico Troiani, il Colonnello Nicola Candido, il Tenente Colonnello Mirko Boccolini, il Tenente Colonnello Giorgio Picchiotti, il Luogotenente Massimiliano Carrino, il Maggiore Stefano Tofoni, autorità civili e associazioni.