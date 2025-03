L’anniversario del fortunale

ln occasione del

90esimo anniversario del fortunale del 30 marzo del 1935, l’Amministrazione comunale intende ricordare gli 11 marinai sangiorgesi che persero la vita in quella tragedia: Francesco D’Alessio, Bruno e Umberto Di Stefano, Giovanni Fidani, Mario Manzini, Giuseppe Sansolini, Giorgio, Giacomo, Luigi e Pierino Silenzi ed Enzo Tarantini. "Si trattò di un grave evento che sconvolse la nostra comunità – sottolinea il sindaco Valerio Vesprini - . Oggi, come allora, il nostro pensiero è va a quella gente di mare, la cui vita era fatta di fatica e pericoli. Il nostro dovere è quello di tener viva la memoria e tramandarla". L’anniversario verrà commemorato domenica 4 maggio in piazza del Marinaio (antistante le suore Canossiane) dove verrà officiata la santa messa e deposta una corona d’alloro ai piedi del monumento. Come da tradizione verrà reso omaggio anche a tutti i pescatori sangiorgesi morti in mare: Giuseppe Sollini, Aristide Quondamatteo, Giuseppe Sollini, Armando Andrenucci, Giovanni Quondamatteo, Giancarlo Liberati, Giovanni Mangiola, Pietro Mascaretti, Francesco Di Sante, Gino Furno, Guido Matè, Baldino Tombolini, Alberto Andreucci, Achille Valentini, Giuseppe Sansolini e Gennaro De Serpis D’Amato.