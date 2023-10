L’anniversario di Abramo Mori: i 100 anni dell’uomo visionario

Un sognatore, un visionario, un uomo che sapeva guardare lontano. Avrebbe compiuto 100 anni ieri Abramo Mori. Suo il nome della strada che unisce Fermo a Campiglione, la variante del ferro, a indicare il padre della Provincia di Fermo. Fu Mori a portare avanti 30 anni di battaglie e di vicende umane e di impegno politico e sociale, coi volantini appesi fuori dalla farmacia nella quale lavorava, a condannare l’atteggiamento di certi politici che lo vedevano come una figura stravagante e poco più. Credeva fortemente nella istituzione della Provincia di Fermo, ha saputo dare il via a un percorso che poi ha realmente riconosciuto l’autonomia di un territorio profondamente diverso da quello ascolano. Lo consideravano un sognatore stravagante che ha dato impulso ad una storia grande. Il sindaco di allora, Fabrizio Emiliani, ha rievocato i viaggi, a bordo dell’auto guidata da Benedetto Chierichetti, l’accordo con il Partito Comunista Italiano di Giorgio Cisbani, i primi passi veri per la costruzione della Provincia: "Non fosse stato per l’insistenza di Mori forse oggi non sarei ricordato per questa pagina importante, grazie a lui ho fatto parte della storia della città", e ancora, i pensieri dell’ex consigliere regionale Pietro Diletti che portò avanti i primi passi istituzionali, Luigi Vitali da Porto San Giorgio che pure spalleggiava Mori, il comitato per la Provincia di Fermo ha chiesto a gran voce che una via gli venisse intitolata, proprio a collegare la città capoluogo con il fermano, un disegno che Mori aveva in testa prima di tutti e che oggi ne fanno uno dei personaggi più significativi della nostra storia.