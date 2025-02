"L’ansia, emozione naturale e utile"

Le emozioni ci permettono di sentire e comprendere il mondo. Ogni emozione che proviamo ci connette agli altri esseri umani. Il battito accelerato, la sensazione del fiato corto sono le emozioni dell’ansia che assorbe in sé i sintomi della paura, utile a riconoscere un pericolo presente.

Il pericolo che scatena l’ansia, è assorbito in chi la prova, come costante e invisibile. L’ansia può essere considerata come sintomo di una malattia psicologica, che si manifesta in chi ha paura dell’avvenire o per quanto riguarda una buona parte dei giovani, legata ai risultati dello studio. L’ansia è alimentata da notizie negative provenienti da tutto il mondo.

Le popolazioni, con più alto tasso d’ansia sono quelle del Nord America. Ci piace pensare che l’ansia sia un’emozione naturale e utile all’adattamento dell’essere umano, proficua per dare il meglio nell’affrontare impegni e nel creare equilibrio nella nostra vita.

Classe III A, coordinata da Daniela Mircoli: Viola Alunno, Elisa Galiffa, Ettore Pallotti.