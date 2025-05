Lanzidei, la Sinistra chiede chiarezza

Chiede chiarezza e posizioni precise anche Sinistra Italiana, dopo le dichiarazioni degli esponenti del gruppo La città che vogliamo che ha preso le distanze dall’assessore Micol Lanzidei. La segretaria provinciale Sabrina Isidori spiega: "Le recenti posizioni del Consigliere Pascucci dimostrano con assoluta evidenza che la maggioranza di Calcinaro, nei fatti, non esiste più. È la fine di un percorso nato civico e finito sempre più a destra; anche se, in verità, molti di loro a destra ci sono sempre stati (mascherati da civici). Ed è importante che a prendere atto di questo tradimento del civismo e degli elettori sia una lista come quella, che, pur avendo condiviso molte scelte in maggioranza, da tempo mostra insofferenza sia verso questo scivolamento a destra, che verso una pratica autoreferenziale del sindaco e della sua cerchia sempre più ristretta". SI spiega che è ora che torni la chiarezza politica nella città "e che le forze del centro sinistra lavorino a costruire un’alternativa seria; in una città capoluogo che non può più essere governata con miopi logiche paesane. Ci sembra importante la sostanziale presa di distanza de ’La città che vogliamo’, e auspichiamo si traduca quanto prima nella scelta di contribuire, con chiarezza, ad un progetto alternativo, per il bene della città".