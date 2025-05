Laplastique, ecco il nuovo singolo

Ha fatto tanta strada Laura Gismondi, scrivendo e cantando è oggi una delle nuove voci italiani più interessanti, oggi al debutto di un nuovo brando. Nota come Laplastique, la cantautrice originaria di Montegranaro insieme con Marche di Fabbrica presenta "Giù (Il valzer dei tormenti)", nuovo singolo disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali e in radio. Il brano rappresenta un urlo incontrollato e fatto a squarciagola sui perimetri del belcanto, avvolto da un esplosivo RnB, ed esprime la capacità dell’artista di rimodulare le carte e dare una piega nuova alle situazioni scomode o vederle in una prospettiva diversa.

"È un brano che nasce in un momento felice, ma che racconta uno stato d’animo triste. È un pezzo che musicalmente dimostra la mia voglia di divertirmi descrivendo, al contempo, il sottofondo malinconico di una vita che guarda sempre il bicchiere mezzo vuoto, trovando, in esso, l’ispirazione per un prodotto artistico", racconta Laplastique. "Il valzer dei tormenti" è un tentativo di dar ordine al disordine e capire come gestire la tristezza: in un orizzonte in cui in cui appare faticoso annullarla e grava come un fardello nichilistico sull’esistenza, nel brano si è scelto di farla danzare in un valzer, immaginato in una grandissima sala da ballo settecentesca, con tante persone senza volto e impegnate a seguire questo ritmo incalzante e ben scandito.

Laura si è da poco trasferita a Torino, dopo aver vissuto, in precedenza, tra le Marche e Bologna. Ha ventinove anni, canta dall’infanzia e si accompagna con la chitarra Annie dall’età adolescenziale. Da sempre, coltiva la musica in parallelo alla scrittura ed alla filosofia. Il contrasto è la parola-chiave della sua musica. Come un Giano-Bifronte, vive in bilico tra la musica soul ed il synth pop, tra la vivacità cromatica delle tastiere elettroniche e le improvvisazioni soul. La sua arte è impegnata in una dialettica tra bianco e nero, profondità e superficie, musica e parole, forma e contenuto, dicibile e indicibile.

Nell’ottobre 2020 inizia la collaborazione con Daniela Munda: sua attuale produttrice. Nell’inverno 2022 entra nell’etichetta "Marche di Fabbrica", dell’Associazione Culturale Defloyd. Il 15 maggio 2022 esce il singolo "Frastuono", distribuito da Pirames International e dall’ufficio stampa di Giuseppe Piccoli – Sei tutto Press. L’uscita viene segnalata da Rockit nell’articolo "Il bollettino del 13 maggio". La rivista Le Rane sponsorizza, poi, l’anteprima dell’annesso video, realizzato dall’artista Andrea Spinelli con illustrazioni in time-lapse. Da quel momento sono tante le occasioni per Laura per farsi conoscere, per raccontare il suo mondo musicale, per dare voce alla sua anima fermana che guarda al mondo.