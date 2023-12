L’appartamento come centro di spaccio. Giovane arrestato e poi condannato

Aveva trasformato l’appartamento di un conoscente in una vera e propria centrale operativa dello spaccio di droga. La scoperta era stata fatta dagli uomini della squadra mobile della questura di Fermo, che avevano sequestrato più di mezzo chilo di cocaina e arrestato quello che agli occhi di tutti era un insospettabile incensurato in Italia per una vacanza e che invece era persino irregolare sul territorio nazionale. Per questo motivo un 30enne di origini albanesi è finito alla sbarra e, al termine del processo, è stato condannato a tre anni e quattro mesi di reclusione. L’operazione era stata messa a segno nel novembre 2018, sviluppando attività informative dedicate al contrasto del traffico di droga, a seguito delle quali i poliziotti avevano eseguito a Porto Sant’Elpidio una perquisizione nei confronti del 30enne incensurato, ma irregolare sul territorio nazionale. Il trafficante si appoggiava in un appartamento di un conoscente e, alla vista degli investigatori, che lo avevano pedinato sino davanti casa, aveva cercato invano di disfarsi di una dose di cocaina che aveva con sé, pronta per lo spaccio. Oltre alla dose aveva provato a gettare via anche le chiavi di quell’appartamento, che per lui era la base segreta operativa. Gli agenti avevano fatto irruzione nelle stanze dell’abitazione e le avevano perquisite a fondo, rinvenendo circa 530 grammi di sostanza stupefacente tipo cocaina - dei quali 426 in un unico blocco e altre 3 dosi pronte per lo spaccio - nonché altri tre involucri da circa 30 grammi l’uno della stessa sostanza e attrezzature per il confezionamento della droga. Il quantitativo sequestrato sarebbe stato trasformato in circa duemila dosi per il consumo personale e, visto prezzo corrente sul mercato al dettaglio della cocaina, avrebbe fruttato un controvalore di oltre 50.000 euro. L’albanese era stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di cocaina e, constatata contestualmente la sua irregolarità sul territorio dello Stato, era stato denunciato anche per la violazione della specifica normativa sugli stranieri. Il trafficante era stato quindi ristretto presso la casa si reclusione di Fermo a disposizione dell’autorità giudiziaria che, al termine delle indagini aveva chiesto e ottenuto il rinvio a giudizio del giovane. Quindi il processo e la pesante condanna.

Fabio Castori