L'appello della Lilt a Porto Sant'Elpidio: "Coloriamo di Rosa" per la Prevenzione del Tumore al Seno

Ottobre è ormai indicato come il Mese Rosa dedicato alla Prevenzione del tumore al seno. In vista dell’avvio del mese, sabato prossimo, la Lilt provinciale di Fermo ha inviato un appello invito ai Comuni di Porto Sant’Elpidio (dove ha sede l’ambulatorio per le visite preventive gratuite promosse dalla Lega Italiana per la Lotta ai Tumori), Fermo, Porto San Giorgio, Montegiorgio, Amandola, Sant’Elpidio a Mare, Pedaso, Lapedona, Monte Urano e Servigliano affinché diano un segnale di questa ricorrenza alla loro cittadinanza, colorando simbolicamente di rosa un luogo dei loro territori. "In qualità di vice presidente della Lilt provinciale - ha scritto Federico Costantini - in occasione del Mese Rosa Nazionale, invito a valutare l’opportunità di illuminare, per tutto ottobre, alcuni siti delle vostre città per sensibilizzare, attraverso questo piccolo gesto simbolico, la popolazione al valore della prevenzione". L’auspicio è che i sindaci coinvolti (ma anche altri) accolgano l’invito e si tingano di rosa. Per il mese di ottobre, infine, è stata predisposta una ricca programmazione interamente incentrata sul discorso prevenzione e sensibilizzazione di cui sarà presto data adeguata informazione.