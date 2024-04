L’appello della Lipu: "Attenzione ai fratini"

"Attenzione al Fratino sulla spiaggia di Porto San Giorgio! È questo l’allarme lanciato dalla Lipu, Lega italiana proteziome uccelli. Il piccolo volatile che frequenta e vive sulle spiagge sembra essersi invaghito di quella sangiorgese dove soprattutto a primavera, durante il periodo della riproduzione non passa inosservato, Ad avvistarlo per prima, o de visu o su segnalazione è la Lipu, la quale attiva sempre una campagna in sua difesa, avvisando che trattasi di una specie protetta e facendo presente che si tratta di un volatile molto piccolo e si mimetizza sulla sabbia per cui bisogna stare attenti a dove si mettono i piedi quando si cammina sulla spiaggia sennò si corre il rischio di pestarli. La Lipu chiede alla cittadinanza, e soprattutto agli operatori degli stabilimenti balneari che apriranno fra poco tempo, la massima attenzione nel passeggiare o lavorare sulla spiaggia poiché il fratino e a maggior ragione i suoi piccoli, sono poco visibili e ben mimetizzati sulla sabbia e non è difficile arrecar loro danno. La nidificazione del Fratino avviene proprio nei mesi primaverili quando le persone ricominciano a frequentare le spiagge. E in effetti l’azione antropica sul litorale è la principale causa della drastica diminuzione della popolazione del Fratino in Italia, studi specialistici parlano del 50% negli ultimi dieci anni, ed anche per questo motivo il Fratino è classificato come specie a rischio. Da ultimo la Lipu rende noto che: "Il comune di Porto San Giorgio ha emanato l’altro anno una ordinanza che è sempre valida e prevede particolari attenzioni per le aree del litorale in cui è possibile che nidifichino i fratini, ma ciò che è importante sottolineare che dal primo aprile non si possono più portare i cani in spiaggia ai Porto San Giorgio, e quindi per la preziosità del suo ambiente naturale, con tutto ciò che ne consegue". Il nido di fratino è formato generalmente da tre piccole uova marroncine con dei puntini scuri, depositate in piccoli avvallamenti della sabbia, spesso circondati da legnetti o sassolini, e non bisogna infatti dimenticare che la legge (la 157/92) protegge il fratino e il suo nido, e danneggiarlo costituisce un reato, oltre che un gravissimo nocumento alla biodiversità del nostro territorio: "Per questo – conclude la Lipu – chiediamo a chiunque ne veda in giro di segnalarlo immediatamente ai vigili urbani o alla Lipu (340.2406671), affinché si possano mettere in atto tutte le misure per la sua protezione, come recinzioni e cartelli".

Silvio Sebastiani