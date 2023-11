L’appuntato scelto Privitera può godersi la pensione

Per l’appuntato scelto con qualifica speciale Antonio Privitera è terminata la carriera professionale e da qualche giorno può godersi la meritata pensione. Gli elpidiensi perdono un punto di riferimento e non vedranno più in divisa un carabiniere che, nel tempo, è diventato un volto familiare per cittadini, commercianti, istituzioni essendo un militare della ‘vecchia scuola’ e sempre pronto ad aiutare quando e dove serviva. Originario di Mondragone, Privitera si arruola nell’Arma nel gennaio 1983 a Iglesias dove rimane per 9 mesi, prima di approdare al battaglione mobile di Roma. La sua carriera continua nelle Marche, a Montefiore (dal 1987 al 1990) prima di arrivare a quella che è stata la sua ultima tappa, nella caserma di Porto Sant’Elpidio dove ha prestato servizio per 33 anni. Privitera è stato ricevuto in Comune dal sindaco Ciarpella e dagli assessori Balestrieri e Farina per gli auguri per la pensione cui si aggregano la moglie, i figli e tutta la sua famiglia.