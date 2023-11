L’Arcade e Retroscena, la stella brilla ancora

Brilla di stelle il cielo sopra Porto San Giorgio, i ristoranti l’Arcade, di chef Nikita, e Retroscena, guidato da Richard Abou Zaki, tra le eccellenze delle Marche che di locali stellati ne conta sei. È il secondo anno consecutivo per entrambi di appuntare sul bavero la stella della guida Michelin, nessuno dei due vuole celebrarsi ma semmai parlare della squadra, la brigata che con loro lavora dietro le quinte. Partendo dal centro della città, proprio accanto al teatro, con Retroscena che solo pochi giorni si era visto riconfermare anche nella classifica 50 Top Italy, nella categoria Grandi Ristoranti. "Far parte dei migliori grandi ristoranti d’Italia è un risultato che ha riconosciuto il nostro impegno costante e quotidiano alla ricerca di fare sempre meglio e crescere sempre di più", spiega Richard, dal 2020 in città dopo aver fatto esperienza, in Italia e all’estero, in grandissimi ristoranti. "Una vera gemma culinaria situata nella piazzetta del teatro nel grazioso centro, così si legge nella guida. Questo locale offre uno stile culinario che si distingue per il suo controllo tecnico impeccabile, con un tocco di originalità che non perde mai di vista l’obiettivo principale: creare piatti dal gusto pieno e appagante centrati sul territorio ma senza luoghi comuni".

Dal centro al lungomare, L’Arcade, che pure vanta la 23esima posizione nella classifica 50 Top Italy per la categoria cucina d’autore, lo chef Nikita Sergeev condivide il risultato col suo gruppo, giovani e giovanissimi, tutti insieme a vivere un momento sempre emozionante: "Quest’anno compiamo dieci anni a Porto San Giorgio, un compleanno doppio con questa stella che torna. Un momento che viviamo con gioia e grande responsabilità. Per questo ho pensato ad un percorso di ricerca, di creatività, di cura sempre più attenta, per offrire un’esperienza indimenticabile". Il mare sullo sfondo offre lo scenario giusto, al centro di tutto per Nikita c’è il cliente e poi il personale che va sempre formato e aggiornato, con corsi professionali ma anche con la condivisione di momenti di lavoro e di vita. Entrambi gli chef sono alle prese con i nuovi menu invernali, Retroscena riapre il 22 di novembre, Nikita è dietro i fornelli dal 3 novembre, un viaggio che vale la visita, per due stelle capaci di illuminare tutto.

Angelica Malvatani