L’architettura di Cosimo Santucci: "Quello che immaginiamo oggi sarà costruito, siamo dei visionari"

Quando Cosimo Scotucci racconta la sua storia si illumina, le parole corrono veloci, i discorsi si riempiono di bellezza e di futuro. Nato a cresciuto a Monterubbiano, in questi giorni è nel suo spazio all’interno di uno dei maggiori studi di architettura del mondo, Mvrdv a Rotterdam, dove lavorano 300 architetti di tutto il mondo. Altri 150 professionisti sono negli studi di New York, Berlino, Parigi e Shangai, Cosimo, ad appena 36 anni, è già uno degli architetti più richiesti del mondo. Tutto è cominciato quando era bambino grazie a mamma Paola Pierangelini e Walter Scotucci, amati pediatri fermani ma anche assoluti esperti e appassionati d’arte: "Da bambini sapevamo che il sabato e la domenica si saliva in macchina e si andava in qualche chiesa a vedere dipinti, a tavola parlavamo sempre di cose bellissime di cui la nostra regione è ricchissima. In più, i miei tenevano moltissimo alla sostenibilità e ci facevamo fare la raccolta differenziata già trenta anni fa".

Bellezza e sostenibilità sono le due parole chiave del lavoro di Cosimo e dei suoi progetti, dopo il diploma al liceo classico Paolo VI di Fermo ha scelto così la sua strada.

"Ho capito che non volevo fare medicina come i miei genitori, mio fratello è medico, a me interessava disegnare il futuro, fare qualcosa che avesse impatto sulla vita delle persone. La cosa bella dell’architettura è che qualsiasi cosa immaginiamo oggi verrà costruita per un futuro prossimo, siamo chiamati a immaginarci la società che verrà, siamo visionari per forza e io ci metto dentro i valori in cui credo".

La laurea alla Sapienza di Roma, casa vicino al Maxxi...

"Prima non mi ero mai accorto dell’arte e dell’architettura contemporanee, l’opera della grande architetta irachena Zaha Hadid mi ha aperto un mondo, lei che ha avuto nell’architettura contemporanea lo stesso impatto di Michelangelo. Mi sono coinvolto subito, ero quasi ossessionato, ho cominciato a viaggiare e girare per l’Europa per ascoltare le conferenze di tanti studi di architettura tra cui anche quello per cui lavoro ora, Mvrdv, il sogno di tutti i giovani architetti. Quando si è aperta la possibilità di lavorare con loro mi sono proposto, penso di essere stato bravo a raccontare la mia storia, ho messo tanto della mia idea di sostenibilità sociale e bellezza, di architettura per un mondo migliore, è la stessa visione dello studio. Sono nove anni che sono qui, fianco a fianco con giovani architetti di tutti il mondo, mi occupo del mercato asiatico, Cina Thailandia, Corea, Taiwan, India. Studio lo spirito dei luoghi e cerco di interpretarli per trovare una lingua architettonica che sia comprensibile e coinvolgente".

Un mondo che investe nella sostenibilità, in Europa siamo più indietro?

"Il cambiamento visto a Shangai non si vede in nessun altro posto del mondo, hanno deciso di cambiare tutti i motori elettrici e lo hanno fatto in pochissimo tempo, hanno mezzi che non abbiamo, l’Europa però è ancora all’avanguardia, ci sono menti brillanti e belle storie da raccontare, peccato che ci concentriamo sul brutto".

Uno dei progetti a cui è più legato la riporta in Italia.

"Ho vinto un concorso a Caorle, Venezia, era un concorso per scolpire scogli, ma si finiva in un posto buio e poco frequentato, il focus per me è stato su una passeggiata artistica che recupera la parte tenebrosa, inventando la natura di vetro con un pigmento fotoluminescente che cattura la luce durante il giorno e la rilascia nella notte. Quella parte di lungomare è diventata il posto più iconico dove stare, con tante lucciole che si illuminano di notte. Il progetto, e di conseguenza quel posto, è stato visto on line da sei milioni di persone".

Cosimo ha lavorato a Roma con Paolo Venturella, un architetto con cui è cresciuto umanamente e professionalmente, poi a Parigi, oggi tra Rotterdam e il resto del mondo. E Monterubbiano?

"Torno qualche volta in Italia, mi piacerebbe lavorarci di più, anche nelle Marche, a Monterubbiano ci sono le radici, torno con gioia, abbiamo borghi che non ha nessuno, dovremmo celebrarli meglio, ho un paio di progetti per il mio comune, li ho in mente, l’ingegno vince anche sui problemi economici, le idee forti e rivoluzionarie portano a risultati. Sogno di lavorare qui e ho già parlato col sindaco, chissà…".

Angelica Malvatani