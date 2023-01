L’Archivio di Stato cerca una nuova sede

Un luogo di cultura, un presidio di storia, di ricerca, di identità per un territorio. Serve urgentemente una nuova sede per l’Archivio di stato di Fermo è urgente trovare una nuova casa, ampia e funzionale, per custodire tutti i materiali, i documenti, il patrimonio immenso che si deve tutelare per salvaguardare l’identità del territorio fermano. Spiega la direttrice dell’Archivio fermano, Francesca Mercatili: "Dal 1959, anno della sua fondazione, sono numerosi i chilometri della memoria documentale, che raccontano la storia e racchiudono l’identità del territorio fermano, ma oggi necessitano di spazi adeguati, rispetto agli attuali, decisamente insufficienti e disfunzionali. Proprio con questa mission è stato pubblicato un bando volto alla ricerca di spazi, finalmente idonei a garantire l’accoglienza e la cura delle fonti archivistiche, attualmente conservate nell’Istituto, e la possibilità di acquisirne ulteriori da mettere a disposizione della cittadinanza".

Il rinnovato interesse per le attività culturali proposte dall’Istituto, la crescente partecipazione alle offerte formative rivolte alle scuole di ogni ordine e grado e l’aumento del personale assegnato dal Ministero non possono più infatti essere condizionati da spazi esigui, spiega ancora la direttrice, come quelli occupati oggi in centro storico, proprio sotto la piazza. Da lungo tempo dall’Archivio di Stato di Fermo è l’unico presidio in provincia del Ministero della Cultura: "L’urgenza della ricerca nasce dunque da una spinta non solo di natura storico-culturale, ma anche in qualità di ente a presidio dei diritti di tutti i cittadini di ogni età". Chi ha spazi adatti ad ospitare l’archivio può farsi avanti e partecipare al bando, le offerte dovranno pervenire entro il 31 gennaio, consultare il sito https:archiviodistatofermo.beniculturali.ithome.