L’Arcidiocesi pronta a vivere il suo Giubileo

L’Arcidiocesi di Fermo è pronta a vivere il suo Giubileo diocesano a Roma. Dopo settimane di prenotazioni, le liste dei fedeli che parteciperanno sono definite: 3844 sarà il numero di pellegrini provenienti da tutte e nove le vicarie della diocesi, che sono partiti oggi alla volta di Roma. Ben 50 i sacerdoti, 6 i diaconi presenti: tutti guidati dall’Arcivescovo di Fermo Rocco Pennacchio. Numerose le liturgie penitenziali organizzate dai parroci nei giorni precedenti alla partenza: momenti di preghiera e confessioni che hanno permesso ai fedeli di prepararsi al meglio sperimentando l’infinita misericordia del Signore.

Alle ore 10 è fissato il ritrovo dei pellegrini in Piazza Pia, da dove partirà il pellegrinaggio lungo Via della Conciliazione alle 10.15. Preghiera, silenzio e canti accompagneranno il percorso. Superati i controlli ai metal-detector all’inizio di Piazza San Pietro, si attraverserà la Porta Santa e si prenderà posto lungo la navata centrale della Basilica di San Pietro. Sarà li infatti che la Diocesi potrà partecipare alla Santa Messa, presieduta dall’Arcivescovo all’altare della Confessione, sotto lo splendido baldacchino del Bernini. Terminata la messa, ciascuna parrocchia ha pensato ad un programma diverso secondo le proprie esigenze: alcuni attraverseranno una seconda porta santa, altri avranno del tempo libero. Per tutti, è fissato l’orario di ripartenza tra le 17 e le 18.