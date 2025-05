L’arcivescovo Pennacchio accoglie Leone XIV: "Pace, famiglia e popoli: colpiscono le sue parole"

Dopo il tempo del dolore e quello dell’addio, dopo il ricordo e il pensiero per Papa Francesco che ci lasciava, è arrivata anche la fumata bianca per il nuovo papa che ha salutato il mondo con il nome di Leone XIV. "Il popolo di Dio che è nell’Arcidiocesi di Fermo è grato al Signore per il dono fatto alla Chiesa di Leone XIV e fin da subito, insieme al suo arcivescovo Monsignor Rocco Pennacchio, eleva la sua preghiera perché lo Spirito Santo sostenga il suo ministero di pastore universale", sono state le parole dell’arcivescovo Rocco Pennacchio alla notizia della nomina del successore di Francesco. A Roma anche sacerdoti e fedeli partiti dalla città di Fermo, enorme, indescrivibile l’emozione nel cogliere la fumata bianca, nel condividere con fedeli di tutto il mondo un momento storico. Il vescovo Pennacchio ha sottolineato l’emozione di ascoltare parole di pace e di condivisione: "Colpiscono le prime parole del nuovo pontefice che hanno invocato il dono della pace di Cristo, "disarmata e disarmante", sulle famiglie, i popoli, la comunità cristiana, in continuità col magistero del compianto papa Francesco, che per la pace si è speso fino all’ultimo istante della sua vita. Al nuovo successore di Pietro va l’affetto e l’obbedienza incondizionata di tutta la nostra comunità che si affida alla sua paternità e al suo magistero. Viva il Papa!".

La nomina dell’americano Robert Francis Prevost è arrivata dopo solo due giorni di conclave, un rito solenne e immenso che ha avuto intorno però tante parole, un’attesa enorme, una visibilità mediatica imponente, col rischio di snaturarne il significato, come commenta in un suo editoriale don Vinicio Albanesi, proprio nel giorno della fumata: "L’attesa dell’elezione del nuovo Pontefice si è tramutata in una specie di sceneggiatura di film. Si è attivata una serie di notizie, di previsioni, di interviste, fino ad arrivare a un gioco chiamato toto-papa. La partecipazione di fedeli al funerale di Papa Francesco e alla visita della sua tomba è stata ampia oltre ogni previsione. Le persone si sono commosse, dimostrando benevolenza e attaccamento al Pontefice argentino. Forse per il suo stile austero, per il linguaggio diretto, per la difesa dei fragili, per gli appelli alla cessazione delle guerre, invocando in tutti i modi, la pace. L’attesa del Conclave, invece, con l’elezione del nuovo Papa, si è tramutata in una miriade di ipotesi, volendo indicare il nuovo Pontefice: italiano, straniero, progressista, tradizionalista, giovane, vecchio? Pur volendo rendere trasparente l’elezione del nuovo Papa, si è esagerato rendendo spettacolare un evento che è prima di tutto religioso".

Secondo don Vinicio si è persa l’occasione di vivere in intensità un evento che è e deve restare tutto religioso: "Il clima celebrativo è figlio di una cultura oramai totalmente laica, capace di interferire in un evento importante per tutta la Chiesa. Forse è arrivato il momento di cambiare registro. E’ necessario cambiare le regole delle successioni papali. L’esempio più pertinente è dato dalle elezioni dal Padre generale di grandi congregazioni: gesuiti, francescani, salesiani, domenicani. Si radunano per 15-20 giorni in un luogo riservato. Discutono dei problemi riguardanti il loro ordine e il bene della Chiesa. Fanno una preselezione dei candidati per poi eleggere il Superiore maggiore, con le relative cariche dei collaboratori. Una relazione pubblica racconterà ciò che si è deciso a riguardo dei grandi temi della Chiesa. E’ giunto il momento di adeguarsi a modi antichi e nuovi di esprimere il successore della Chiesa di Roma. Senza offesa è utile rifuggire da atteggiamenti mondani, insistendo sulla sacralità del gesto, accompagnato da preghiera in fiduciosa attesa".

Angelica Malvatani