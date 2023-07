L’arrivo del Palio apre la Cavalcata

Per l’evento inaugurale della 42esima Cavalcata dell’Assunta, stasera (ore 21.30) piazza del Popolo tornerà a essere un teatro all’aperto con l’arrivo del Palio 2023. Il drappo, che le dieci contrade si contenderanno durante la corsa dei cavalli nel pomeriggio di Ferragosto, farà l’ingresso in città e sarà svelato al pubblico. Nella realtà storica il palio ‘bellum et bonum’ era portato in dono dalla delegazione di Monterubbiano già dal 1182: era un drappo di stoffa pregiata di circa 15 braccia di lunghezza; la ‘stora’, il premio per il secondo arrivato, dello stesso tessuto ma di dimensioni inferiori; un terzo premio, una spada, fu abolito alla metà del XVII secolo. "Le Madonne si affacceranno dal palazzo degli studi – spiega il regista Adolfo Leoni –. Podestà, municipalità e priori appariranno alle finestre del ‘loro’ palazzo, mentre sulla pubblica piazza musici e alfieri porteranno lo spettatore nell’atmosfera voluta da Alessandro Sforza per accogliere l’arrivo in città, il 22 giugno 1442, della cognata Bianca Maria Visconti: racconteranno della promessa sposa del ‘venturiero’ Francesco Sforza, nonché madre di Galeazzo Maria futuro duca di Milano, che a Fermo ebbe i natali, nel gennaio 1444". Il magistrato annuncerà la festa ovvero la ‘fiera libera’: durava 40 giorni, era il più importante mercato dell’Italia centrale e aveva inizio col dispiegamento della ‘bandiera dell’Assegna’ dal balcone della biblioteca. "Le luci si abbasseranno – continua il regista Leoni – tra due schieramenti di tamburini e figuranti con le fiaccole in mano, sfileranno le delegazioni di Francavilla d’Ete e Moregnano con gli originali (1752, ndr) ‘stendardini’ che i 48 castelli assoggettati a Fermo portavano in dono. Il capo delegazione di Monterubbiano consegnerà al podestà il Palio, svelando il nome del pittore". Una serata-spettacolo che segna l’inizio della festa dedicata a Maria Assunta, patrona della città, con le parole del magistrato: "Che le contrade siano momento di unione, che i cavalli siano pronti alle gare. Et Palio sia".

Gaia Capponi