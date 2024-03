L’arte contemporanea al Fermo Forum

Fra gli eventi di cornice che hanno arricchito l’edizione 2024 di Tipicità, alcune sale del Fermo Forum di Fermo, hanno ospitato per quattro giorni una mostra speciale dedicata ad alcune opere degli artisti marchigiani rientrati nel ‘Annuario Regionale di Arte Contemporanei 2024’. Un progetto nuovo portato avanti dalla ‘Edizioni Nisroch’, con l’obiettivo di far conoscere nella nostra regione e non solo artisti marchigiani, che grazie al loro talento sono già ben noti fra gli addetti ai lavori, ma che restano spesso sconosciuti agli abitanti delle nostre Marche. La mostra ha ospitato 40 opere, una per ogni artista fra scultori, pittori, ceramisti, fotografi e mosaicisti che operano nella regione che sono entrati a far parte dell’Annuario. "Nelle Marche ancora non esisteva un Annuario di questo genere – spiega Mauro Garbuglia – spesso i nostri artisti sono conosciutissimi e apprezzati all’estero, ma non riescono a ricevere la stessa attenzione nei nostri paesi e città. Per questo abbiamo ideato questo annuario che vuole aprire una finestra sulle produzioni più recenti degli artisti contemporanei delle Marche. La mostra sarà itinerante e sarà replicata in altre città italiane e saremo ospiti ad ottobre anche della Fiera di Francoforte". L’Annuario che raccoglie i nomi più noti del panorama contemporanei dell’arte marchigiana ha riscosso successo fra i visitatori ma è stata apprezzata anche dagli artisti che hanno partecipato come Massimiliano Petrini e Mauro Garbuglia).