L’arte dei presepi abbellisce il centro

Chi sceglie di visitare il centro storico durante le festività può ammirare splendidi presepi artistici, attrazioni uniche e originali. Lo è il grande presepe artistico permanente realizzato dagli ‘Amici del Presepe’ nei locali di via Boccette (visitabile nei prefestivi ore 17,30-19,30 e nei festivi ore 10-12,30 e 16,30- -19,30, info: 3931976484) caratteristico per gli scorci e per scene di vita, feste e mestieri del borgo e del territorio. E’ opera degli stessi Amici del presepe hanno il grande presepe presente sotto la torre gerosolimitana, in Piazza Matteotti. Nella Perinsigne Collegiata, merita una visita il maestoso presepe di Costanzo Corrina, scultore e maestro ceramista. Nella sede della Contrada San Giovanni (Piazzale Marconi), sono esposti 22 presepi artistici, ognuno originale a suo modo per l’allestimento, per le statuine (alcune sono di inizio 1900) per i particolari, realizzati dal maestro presepista Giacomo Rosetti (visitabile giovedì e venerdì ore 17,30-19,30, sabato e domenica ore 10,30 -12 e 17,30 -19,30). Infine, nella sede dell’Associazione Santa Croce (in Corso Baccio, 40) la mostra ‘Echi di Natività’ con un’opera di Sara Perugini e scatti di Francesco Paparini del presepe vivente nella Basilica di Santa Croce dello scorso anno (che sarà riproposta il 6 gennaio), visitabile nei festivi, ore 16-19, info: 335 7028007).