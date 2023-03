L’arte dei vasai e ’lu paese de li coccià’

Il Comune della nostra scuola, Montottone, è un paese conosciuto da secoli per la lavorazione dell’argilla, tanto da essere soprannominato ‘Lu paese de li coccià’. L’arte dei vasai nacque nel Medioevo, tra il 1200 e il 1300, con gli artigiani che l’hanno tramandata nei secoli di padre in figlio. Negli anni ’60 e ’70 dell’800 anche Montottone subì una forte emigrazione: i pochi abitanti rimasti continuarono le loro attività, tra cui i cocciai. Oggi è rimasta una sola bottega, quella della famiglia Bozzi, che dal 1851 porta avanti questa tradizione, incarnata da Anna Maria ed Emanuele. Anna Maria cresce in bottega, osserva suo padre lavorare l’argilla e creare oggetti meravigliosi. Emanuele, al contrario, lavora in fabbrica fino ai 25 anni, poi torna in bottega e impara questo straordinario mestiere. Il loro laboratorio è noto per la ricca produzione di vasi in terracotta e manufatti, molti dei quali provenienti dalla tradizione del paese realizzati al tornio girato col piede, e cotti nel forno a legna dopo essere stati trattati, secondo le regole più antiche, con vernici tradizionali. La famiglia Bozzi è anche conosciuta per la produzione di brocche per l’acqua e si dedica, contemporaneamente, a lavori realizzati su commissione. Negli ultimi anni i due artigiani hanno collaborato con scuole ed enti pubblici e privati, ma sono aperti anche a chi desidera solamente conoscere questo stupendo mestiere.

Classe II D