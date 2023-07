L’arte della boxe a Belmonte Piceno Sul ring atleti locali

Per la prima volta l’arte della boxe arriva a Belmonte Piceno per una serata di sport con atleti locali. Grazie alla collaborazione fra la società sportiva ‘Nike Fermo’ e l’Amministrazione si terrà oggi in piazza Leopardi nel centro storico di Belmonte Piceno la prima riunione pugilistica di Belmonte Piceno, che ha preso il nome di ‘Bel Boxe’. Nell’occasione si alterneranno sul ring appositamente allestito per la serata 10 incontri fra atleti locali, sia maschili che femminili per varie categorie di peso. "E’ la prima volta che la boxe viene portata a Belmonte – commenta il sindaco Ivano Bascioni – quando ci è stata proposta ho subito accettato, in primo luogo stiamo parlando di uno sport popolare di valore storico oltre che di grande impatto emozionale. Inoltre si tratta di una proposta diversa dal solito, magari l’occasione di far conoscere questa disciplina anche nell’entroterra".