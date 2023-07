L'Arte fa bene all'Anima, Inaugurata la Nuova Galleria d'Arte a Fermo

‘L’arte fa bene all’anima. Sempre’. Ne è convinta Lorena Massucci che, lo scorso sabato in corso Cefalonia 50 presso il palazzo di famiglia Erioni- Falconi a Fermo, ha aperto la nuova Galleria d’Arte trasformando il suo laboratorio ‘Le Vie Dei Colori’ in spazio espositivo. ‘Cercare la vita nel colore’, il titolo della mostra collettiva d’arte contemporanea con 24 opere esposte fino a domenica 23 luglio (lun 17-20; mar- mer- ven- sab 10- 12.30 17-20; giov 17-24). 13 gli artisti coinvolti: Alberto Arimatea, Rossella Bracalente, Claudio Castellani, Giancarlo Cuccù, Nico De Sanctis, Giordi Friscolanti e Rebecca Antognozzi, Mimmi Monti, Giada Pasquini, Domenico Pichini, Eugenio Sbattella, Isabela Seralio, Barbara Tonici e Maria Venezia. "L’arte e la pittura, in particolare, sono un’attitudine di famiglia – ha spiegato l’artista fermana – mio cugino Giancarlo e mio figlio Giordi sono tra gli espositori di questa collettiva. Partecipando a diverse mostre permanenti ed estemporanee, ho pensato che era arrivato il momento di organizzare uno spazio dedicato anche nella mia città, nel luogo dove sono nata". "Ogni galleria è arte nell’arte, un gioiello nel gioiello – ha commentato la critica d’arte padovana Maria Palladino all’inaugurazione – aprire una galleria in questo momento storico rappresenta un segnale positivo anche per i giovani artisti emergenti e un’occasione di arricchimento per l’intera comunità".

Gaia Capponi