L’arte vicino ai fragili Ci pensa ’Il Bottone’

L’arte contemporanea per dare respiro ad un territorio ma anche per accogliere le fragilità. È l’idea da cui è nata l’associazione culturale ’Il Bottone’, un’iniziativa di due giovani originari di Monte Urano che da 12 anni attraversano il mondo con il loro amore per l’arte. Si tratta di Giulia Formentini e Lorenzo Ilari che, dopo più di un decennio vissuto tra Milano e Stoccolma hanno deciso di tornare a casa. Con loro anche l’avvocato Annalisa Piermartire, per un progetto di arte e solidarietà: "L’idea di lavorare nel mondo dell’arte l’avevamo già da tempo, oggi si concretizza con l’impegno a organizzare mostre evento direttamente negli studi degli artisti, per offrire una esperienza sensoriale ai visitatori, un viaggio nel tempo che parte proprio dal lavoro degli stessi artisti".

Il primo evento è domenica, a Sirolo, da Casacon, a partire dalle 18, con 14 artisti e una performance teatrale con Bocchi Scarrocchia, la fashion designer Irene Palombelli e il dj Jey Lik: "Verrà presentato, il progetto itinerante Cutting art. Partendo da Lapedona e passando per Stoccolma, Sofia, Milano e Città del Capo, la serie vuole muovere il suo pubblico a livello emotivo; infatti, le tematiche affrontate con gli artisti per creare ogni evento, sono stati d’animo, emozioni molto comuni oggigiorno, proprio come la rabbia o la sensazione di essere sospesi nel vuoto". A curare le mostre c’è Domenico de Chirico, ma la creatività e la bellezza sono un mezzo straordinario per qualcosa di molto più importante: "Come associazione senza scopo di lucro, il nostro obiettivo principale è quello di trasformarci in fondazione d’arte e la creazione di ‘Ti Ascolto’, un’iniziativa che comporterebbe la creazione di una linea diretta di supporto per persone affette da autolesionismo o tendenze suicida. È un tema che ci tocca da vicino e che vogliamo supportare, con l’aiuto di specialisti e di esperti, per farci carico della fragilità che c’è anche nel nostro territorio". Nel fermano l’appuntamento è il 31 agosto, a ‘Lu Capanneau", uno spazio d’arte aperto a Lapedona da artisti come Riccardo Angelini, Piergiorgio Asuni, Alessandro di Sera, Casiraw, fino al 6 settembre si potranno incontrare gli artisti direttamente nel loro luogo di lavoro.

