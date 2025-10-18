L’Artigianelli raddoppia: "Nuovi spazi e laboratori"

Il sogno di don Ernesto Ricci cresce ancora, il viaggio di un sacerdote sognatore che ha saputo prevedere il futuro raddoppia e diventa sempre più significativo in città. La scuola di formazione professionale che don Ernesto ha voluto nel 1946 per dare una possibilità ai giovani, in un tempo ferito dalla guerra, poi rilanciata da Madre Speranza, fondatrice dell’ordine dei Figli dell’Amore Misericordioso, ha avuto dalla Giunta comunale il permesso per effettuare lavori importanti a Santa Petronilla, sui terreni di proprietà della Fondazione centro formazione professionale Artigianelli Opera don Ernesto Ricci, per raddoppiare spazi e laboratori. La Fondazione realizzerà, come si legge nel progetto preso in esame in Giunta, "un nuovo complesso per l’istruzione superiore e precisamente, nuovi laboratori di meccanica, elettrico e termo-idraulico, calzature, nuovi spazi educativi e didattici (auditorium, biblioteca, aule informatiche, palestra, mensa) da utilizzare anche fuori dell’orario scolastico a servizio della collettività, parcheggio e area a verde attrezzata per attività sportive all’aperto a servizio del nuovo centro professionale".

Il centro storico e gli originali locali in cui è partita l’avventura del centro restano, a Santa Petronilla ci saranno laboratori moderni, attrezzati e facilmente raggiungibili dagli studenti, dai docenti ma anche da chi deve fornire materiali e strumenti di lavoro. Oggi la scuola, in tutte le sue varie anime, è retta da padre Sante Pessot con il support di un team didattico e amministrativo di assoluto livello, dal 1946 ad oggi più di cinquemila giovani ed adulti sono stati istruiti professionalmente. Molti sono diventati operai e tecnici specializzati, più di mille ex allievi esercitano l’attività di artigiani e imprenditori. Il sindaco Paolo Calcinaro parla di una scelta doverosa, per consentire al centro di aumentare ancora la sua offerta formativa nei confronti del territorio: "E’ chiaro che gli storici locali fanno fatica ad essere adeguati, il palazzo originario in centro risale al XVIII nel tempo ha ospitato il ricovero di bambini abbandonati, poi un ospedale, quindi la caserma degli avieri durante la seconda guerra mondiale". Nel 1946 l’edificio viene nuovamente trasformato adattando gli spazi esistenti in laboratori di meccanica-torneria, aggiustaggio, saldatura, termoidraulica, calzatura, aule e gli uffici. Si legge ancora nel progetto: "La continua trasformazione ha permesso all’edificio di mutare destinazione d’uso in funzione delle esigenze che si sono susseguite nel tempo. Oggi le stesse attività scolastiche in termini di aule di per se’ sarebbero compatibili ma attualmente gli spazi destinati a laboratori, specialmente nel settore meccanica, non bastano più".

Per questo si spera di portare a termine il lavoro nel più breve tempo possibile, saranno realizzati quattro laboratori ad un piano di arti e mestieri con relativi spazi di servizio spogliatoi, servizi igienici, depositi annessi. Inoltre è previsto un blocco centrale con ampio atrio di ingresso a due piani che ospita quattro aule didattiche polifunzionali, che potranno esser utilizzate sia dalla Fondazione ma anche messe a disposizione della comunità. Una parte importante riguarderà gli spazi all’aperto, con strutture sportive, mentre altri tre laboratori saranno realizzati a est dell’area parcheggio e utilizzati come spazi polifunzionali al servizio della città. "Nello spirito che ha guidato don Ernesto Ricci e poi Madre Speranza che ha proseguito la sua opera, si legge in conclusione del progetto, l’idea è quella di ricucire il tessuto urbano che di dotare la zona con strutture e servizi a beneficio dei giovani che potranno trovare, in questo complesso, opportunità di studio, di vita sociale, di interazione ed inclusione, in linea con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione stessa".

Angelica Malvatani